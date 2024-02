Den US-Museksproduzent Universal an d'Onlineplattform TikTok hu keen Accord fonnt, wat d'Rechter fir d'Notze vun der Musek ugeet.

Dowéinst kann een zanter en Donneschdeg op TikTok keng Lidder méi vu Museker fannen, déi bei Universal ënner Kontrakt stinn, wat ënner anerem d'Taylor Swift ass. Bis et zu engem neien Accord kënnt, mussen all d'Lidder aus der Musekbibliothéik vun TikTok erausgeholl ginn. Videoen, an deenen d'Musek genotzt gouf, sinn zwar nach ze fannen, dat awer elo ouni Toun.

Schwéier Kritik kënnt vu Universal un TikTok. Déi chineesesch Plattform wéilt zwar hire Geschäftsmodell op Musek opbauen, wier awer net bereet, fir dofir e faire Präis ze bezuelen. Universal selwer hätt just wéineg vum Trend, deen op TikTok aktuell leeft: knapp ee Prozent vun de Suen, déi d'Firma mécht, komme vun der Social Media Plattform.

Vun TikTok dogéint heescht, datt Universal seng eege Gier iwwert d'Interessie vun hire Kënschtler géif stellen. Universal vertrëtt nieft dem Taylor Swift ënner anerem Kënschtler wéi Sting, Drake, Billie Eilish oder d'Beatles.