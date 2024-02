Déi 14. Editioun geet vum 29. Februar bis den 10. Mäerz an et ginn 123 Filmer gewisen.

Cinephille komme bei der 14. Editioun vum LuxFilmFest erëm op hir Käschten. Vum 29. Februar bis den 10. Mäerz ginn net just 123 Filmer gewisen, wéi all Joer ass och eng grouss Programmatioun mat Konferenzen, Masterclassen, engem Pavillon vun der virtueller Realitéit a villem aneren op d'Bee gestallt ginn. D'Presentatioun vum Programm an der Cinemathéik huet dofir och en Dënschdeg iwwer annerhallef Stonn gedauert. De LuxFilmFest ass e Festival, dee seng Plaz méi wéi fonnt huet.

14. Editioun LuxFilmFest / Reportage Claudia Kollwelter

Mat internationale Premieren an internationalen Invitéeën, déi fir de LuxFilmFest op Lëtzebuerg gereest kommen, ass et scho laang kee Festival méi, dee just e klenge Public unzitt. An et hätt een och net just ee Public, deen ee wéilt uschwätzen, erkläert den artisteschen Direkter vum LuxFilmFest Alexis Juncosa:

Mir wëlle keen Elittefestival sinn, dee just ultra Cinephillen unzitt. Dofir hu mer vun Horror-Filmer iwwer Komedie, Drama bis eriwwer bei de Programm fir déi Jonk. Do hu mer schonn iwwer 5.600 Kanner, déi ageschriwwe sinn. Mir probéieren deemno souvill Leit wéi méiglech unzeschwätze mat awer engem ganz héije qualitativen Programm.

Nieft dem däitschen Acteur Sebastian Koch wäert och d'Lëtzebuerger Schauspillerin Vicky Krieps an der internationaler Jury sëtzen. E richtegt Thema vun der 14. Editioun gëtt et net, ma awer gëtt et ëmmer Tendenzen, déi een erkennt bei de Filmer:

Mir si bei Reflektiounen iwwer d'Famill, d'Intimitéit, d'Resilienz. Dat ass eppes, wat queesch duerch d'Selektioun erëmzefannen ass.

E puer Highlighte vum Alexis Juncosa vun der 14. Editioun?

D'Expo "Wang Bing" wäert interessant ginn, de VR-Pavillon am Neimënster, de Gaspar Noé, deen en atypesche Realisateur ass, wäert fir eng Masterclass do sinn. An dann de Film de Clôture "Love lies bleeding". Gleeft mer, Dir sidd net prett dofir, et ass eppes ganz Erstaunleches.

De komplette Programm mat all de Filmer an Evenementer ronderëm de LuxFilmFestival fannt der ënnert luxfilmfest.lu.