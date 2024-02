Nieft Cannes a Venedeg ass d'Berlinale ee vun den dräi gréissten internationale Filmfestivallen an Europa an de politeschsten.

"Die Berlinale hat viel, viel Platz für den Dialog der Menschen und Kunst. Aber sie hat keinen Platz für Hass. Hass steht nicht auf unserer Gästeliste", sot d'Mariette Rissenbeek, déi zënter 2020 d'Directrice vun der Berlinale ass, wärend der Ouverture de leschten Donneschdeg. Iwwer 10 Deeg ginn 204 Filmer a verschiddene Kategorië gewisen. Dorënner och Long-Métragen an Dokumentarfilmer, déi a Konfliktzone gedréint an entstane sinn, wéi dem Iran, der Ukrain an am Westjordanland. Mat dem Choix vu Filmer, de Jurysmemberen, mee och de Rieden, wëll ee Messagen an d'Welt eraus schécken.

D'Presidentin vun der internationaler Jury ass d'Lupita Nyong'o. D'Schauspillerin mat mexikanesch-kenianesche Wuerzelen ass déi éischte Presidentin mat donkeler Hautfaarf. "Ech sinn houfreg e Symbol vu Fortschrëtt ze sinn", seet d’Oscar-Gewënnerin, déi 2013 den Oscar fir déi beschte Schauspillerin an enger Nieweroll vun "12 years a slave" kritt huet.

Grand-Duché mat zwou Koproduktiounen op der Berlinale vertrueden

"De Fox an d'Fonsi retten de Bësch": D'Koproduktioun vun Doghouse Films start an der Kategorie Generation Kplus, an där och eng Kanner- a Jugendjury e Präis ka verginn, nämlech de gliesene Bier.

"Black Tea": D'Koproduktioun vu Red Lion start an der Haaptkompetitioun an ass an der Course fir e gëllene Bier.

Dës zwou Lëtzebuerger Koproduktiounen wäerten och um Lux Film Fest ze gesi sinn.