Sechs houfreg Gewënner bei den "Tourism Awards"
Ënner ronn 50 Projete goufen an der Kulturfabrik a sechs Kategorië sechs Gewënner vum Energie- an Tourismusminister Lex Delles präméiert.
Bei de Maisons d'hôte war dee Präis fir d'Gesellschaft MyQ, déi historesch Gebailechkeete renovéiert, wou da Leit dran iwwernuechte kënnen.
An der Kategorie vun de Gemengen, déi sech am Tourismus auszeechnen, goung de Präis un d'Gemeng Schengen fir de lokale Musée an d'Schëff Marie-Astrid, wou d'historesch Enjeuen vum Schengen-Raum dokumentéiert ginn.
Da goufen zwee Benevoller fir hire besonneschen Asaz fir de lokalen Tourismus ausgezeechent:
de Fred Huet fir d'asbl BIHOB, déi de Bënzelter Baueren- an Traditiounenmusée "a Schiewisch" an d'Gromperefest an d'Liewe geruff huet.
An och de Romain Kleer vun der asbl Kultur a Buergfrënn, deen sech zanter bal véier Joerzéngte fir d'Valoriséierung vum Useldenger Schlass an de lokale Patrimoine asetzt.