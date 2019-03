AUDIO: Flunkernews 10/19 vum Serge Olmo

Staatsvisitt: Den Dmitri Anatolievitch Medwedew war jo 2 Deeg bei eis an huet vill Regierungsmemberen gesinn. Fir di russesch Press huet hien nieft dem Premier och den Françoisevitch Bausch an den Felixevitch Braas kenne geléiert. Et si jo d’Vitche Premieren… Algerien schéi geplot: De President Buteflika wëll sech jo onverständlecherweis nees fir di nächst Walen presentéieren. De 82 Järeschen kranke Mann ass awer emol net zu Alger senger Haaptstad. Hien ass och vläicht besser an enger Alger-iaterie, a well sech besonnesch déi Jonk opreegen, ass et net onlogesch datt hien zu «Jeunève» am Spidol ass.

Referendum? Nieft dem Brexit gëtt et an Europa eng aner grouss Inconnue an zwar ob Leideleng an de Kanton Zentrum wiesselt oder am Kanton Süde bleift. D’Englänner wäerte vläicht nees fir oder géint de Brexit stëmmen an d’LeidelEng-länner stëmme vläicht fir en Süd-xit.

Schreckleche Stuerm: Zu Köln waren si immens fir de Rosenmontag geplot. Et huet esou gestiermt datt emol keng Päerd beim Cortège hunn dierften mat dobäi sinn. Dat war schlussendlech awer net ganz wouer well op verschidde Stänn goufen anscheinend Päerdsbiftecker verkaf.

Internationale Fraendag: Den 8. Mäerz ass jo mat Recht eng weltwäit Traditioun. An all Land soen di konservativ a stur Männer awer et wier jo en Internationale Fraendag; dat géif hiert Land jo da net betreffen. Et misst een, fir dem aus de Féiss ze goen, deen Dag «Nationalen an Internationale Fraendag» nennen.

Den nächste Flunkernewsblock kënnt ganz geschwënn. Vläicht stëmmt dat wéinstens ...