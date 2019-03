AUDIO: Flunkernews 11/19 vum Serge Olmo

Wichtege Streik fir de Klima: De Freideg war jo de risege Streik vun de Schüler. Schockant ass et datt vill Gletscher ëmmer méi schrumpfen. Et ass och net fir näischt datt de Rendez-vous um Glacis war wou d’Surface och ëmmer méi schrumpft. 2017 esouguer ëm 10% wéi den Tram koum.

Weltnierendag: Op dem wichtegen Dag gouf international quasi nëmmen iwwert de Brexit geschwat well decidéiert sollt ginn ob et neie Referendum gëtt. Et gouf leider net vill iwwert de Weltnierendag geschwat mä de Brexit Chefnegociateur, Michel Bar-Nier, war am Mëttelpunkt.

Gutt Decisioun: No der medezinescher Visitt zu Genève huet den Algeresche President Buteflika decidéiert sech net méi ze presentéieren. Muenchereen wollt dem Trump virschloen op Genève ze fléien fir eng medezinesch Visitt ze maachen.

Kläppereien am Fussball: No der Partie tëscht Ettelbréck an der Jeunesse sinn eng 70 Leit uneneen geroden. Et ass net esou iwwerraschend datt d’Supporter vun der Escher Grenz am Coup waren. Et schwätzt ee net fir näischt vum Hooli-grenz.

Sozialwalen: No de Walen war anscheinend all Gewerkschaft zefridden an all d’Leader hu gestraalt. Kee Wonner datt déi déi gewielt goufen Délé-Gaie sinn…

Den nächste Flunkernewsblock kënnt ganz geschwënn. Vläicht stëmmt dat wéinstens ...