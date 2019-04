AUDIO: Flunkernews 14/19 vum Serge Olmo

Trump bal en Däitschen: Dat sot hien op enger Pressekonferenz. Virun der Berliner Mauer hat de Kennedy 1963 de legendäre Saz gesot: «Ich bin ein Berliner.» Wann een dem Trump säi Faibel fir de Fast Food kuckt da géif dësen éischter soen: «Ich bin ein Hamburger…».

A nees e Club am Viséier: De Flavio Becca huet nom F91, Hesper, Virton an elo och den 1. FC Kaiserlautern am Aa. Dat si mëttlerweil 4 Veräiner. Dat kléngt zwar no vill mä et ass nach Loft no uewen fir de Mä10.

Summerzäit: Ech hunn um Sonndeg all d’Aueren am Haus an am Auto eng Stonn no vir gedréint an och meng Parkscheif. Well ech ëmmer di selwecht Zäit op der selwechter Paz parken war dat mat der Parkscheif e fatale Feeler.

Ardennen am Mëttelpunkt: Fir d’Baueren an d’Politiker ass dat de Fall wéinst dem Drot deen am Kontext Schwéngspecht installéiert gëtt. Fir d’Sportler ass et guer net wéinst de Wëllschwäin mä wéinst den Ardenne-Klassiker mam Drot-iesel.

Brexit: Elo wou Majoritéit an Oppositioun mateneen schwätzen ass alles dran. Bis viru Kuerzem war den 12. Abrëll den ultimativen Datum fir eventuell nach en doucen Brexit ze fannen dofir war den Datum vum «douze» Abrëll festgehale ginn.

Den nächste Flunkernewsblock kënnt ganz geschwënn. Vläicht stëmmt dat wéinstens ...