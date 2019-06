AUDIO: Flunkernews 23/19 vum Serge Olmo

Biissen a Google: Wéinst dem Vott am Kontext Google am Biissener Gemengerot huet de Buergermeeschter Jos Schummer sech aus senger Partei zréckgezunn an hie sicht eng Koalitioun mat der Oppositioun. Iwwer Google huet den Tierkesche President Erdogan matkritt datt ee Buergermeeschter eng Koalitioun mat der Oppositioun wéilt maachen. Wann dat zu Biissen geet firwat net zu Istanbul?

Extrem Hëtzt: A verschiddene Gemengen war um Mëttwoch mëtten keng Schoul. Dat heescht jo datt de Schwammcours mat enger gudder killer Dusch answ. deemno och net ofgehale gouf?

Lëtzebuerger Is-Kämpfer: Anscheinend bereit hien wat hie gemaach huet. Säin Zil ass et nees op Lëtzebuerg ze kommen fir kënnen hei e neit Liewen unzefänken. Et kann een e bëssen skeptesch sinn. Hat hie net vläicht och op Nationalfeierdag e Fändel vum Roude Léiw aus der Fënster vun senger Zell a Syrien opgehaangen?

Réiser Päerdsdeeg: An der haapt Epreuve gouf et en Doublé vun de Geschwëster Bettendorf op hire repektive Päerd. Op der 3. Plaz war et d’Yoku Itakuro. Et war een iwwerrascht dat op deem Niveau eng Poney- Reiderin um Podium war an zwar eng Ja-Poney-se.

Autosbränn: Grad dës Woch wou d’Temperaturen enorm héich waren a vill Leit e Sonnebrand kruten, goufe bei eis am Land manner Autosbränn gemellt wéi soss.

Den nächste Flunkernewsblock kënnt ganz geschwënn. Vläicht stëmmt dat wéinstens ...