De Grond fir dësen tragesche Schratt war, dass dat jonkt Déier d'Mëllech vun der Mamm net gedronk huet. Den Zoo weist sech extrem traureg a schockéiert.

Den Zoo zu Osnabrück schwätzt vun engem trageschen Developpement. De klengen Elefant koum en Donneschdeg op d'Welt, ma e wollt einfach net bei senger Mamm drénken an ass och och kuerz drop séier méi schwaach ginn, esou den Andreas Wulftange en Dënschdeg. Et hätt een alles mat Experte probéiert, ma et huet een iergendwann missten d'Responsabilitéit iwwerhuelen, fir dass d'Déier net onnéideg leide muss. Fir d'Mamm vum Klengen, der Elefante-Kou Sita, war et déi éischte Gebuert.

Dat jonkt Déier, dat nach keen Numm hat, wollt einfach net bei seng Mamm goen. Wann Elefanten an der Natur net drénken, da verhongeren se, do wier keen, deen hinnen hëllefe géif. Am Zoo kann een e wéineg nohëllefen, ma iergendwann muss een dann d'Decisioun huelen, dem Déier en schlëmmen Hongerdoud z'erspueren, esou de Responsabelen.

En Dënschdeg de Mueren ass de klengen Elefant du schlussendlech erléist ginn. Et war fir jiddwereen an der Ekipp vum Zoo en extrem schwéiere Schratt. "Mir haten eis 22 Méint op dee Klenge gefreet. Mir hunn him express nach keen Numm ginn, well d'Relatioun soss nach méi grouss a esou Decisioune vill méi schwéier nach wieren." Eréischt am Dezember gouf et eng Elefante-Gebuert am Zoo zu Osnabrück, hei soll awer alles normal Verlaf sinn an de jonke Yaro entwéckelt sech gutt.