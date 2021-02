Et war eng Odyssee, déi villen Déiereschützer grouss Suerge bereet huet an nach ëmmer fir gréisser Diskussioune suergt.

D'Frachtschëff "Karim Allah" ass no ronn 2 Méint um Waasser am ostspueneschen Hafe vu Cartagena ukomm, well keen déi honnerten Déiere wollt ophuelen. Dat schreift d'Zeitung El País an d'Organisatioun Eurogroup for Animals.

Vu Spuenien aus sollten d'Mëllechkéi an d'Tierkei exportéiert ginn. Den 18. Dezember hat d'Schëff den Hafe mat hinnen u Bord verlooss. Wéi si op der tierkescher Destinatioun ukoumen, goufen d'Béischt vun den Autoritéiten zeréckgewisen. Wéi et heescht, wier bei hinnen d'Blozongekrankheet diagnostizéiert ginn, steet an der Zeitung El País ze liesen. De spuenesche Landwirtschaftsministère hat allerdéngs matgedeelt, dass d'Déieren ouni dës Krankheet op d'Rees geschéckt goufen.

E Freideg haten d'Déiereschützer d'spuenesch Autoritéiten dozou opgeruff, dofir ze suergen, dass d'Kéi esou séier wéi méiglech vum Schëff erofgeholl solle ginn. Si hätte genuch gelidden, heescht et vun hinnen. Eng änlech Situatioun sollen den Ament honnerte vu weidere Kéi virun Zypern erliewen. Et wier net gelongen, d'Déieren un aner Mëttelmierlänner ze verkafen.

Déierentransporter stinn ëmmer nees an der Kritik. Dowéinst huet Eurogroup for Animals d'Fuerderung un d'EU-Kommissioun gestallt, eng "grëndlech Untersuchung vun dësen Déierentransporter anzeleeden".