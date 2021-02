Zanter engem Joer mussen och Déierenasyler mat der Pandemie liewen.

Zu Gaasperech am Déierenasyl goufen d'lescht Joer zwar manner Hënn vermëttelt, ma et koumen der awer och manner eran, sou dass d'Situatioun stabil wier. Wat een awer gemierkt hätt, ass eng Verännerung bei der Nofro. Zanter dem éischte Lockdown huet den Telefon am Gaasperecher Déierenasyl däitlech méi dacks geschellt. Um Apparat? Leit, déi aus den ënnerschiddlechste Grënn en Hond adoptéiere wëllen. Am Déierenasyl huet een dofir eng ganz einfach Erklärung.

D'Liliane Ferron, Vizepresidentin vum Déierenasyl Gasperech: "Et muss ee sech villäicht emol an d'Leit versetzen. Déi sëtzen doheem, se hunn näischt méi ze dinn, se kënne néierens méi goen, se sinn awer villäicht frou mat den Déieren, se konnten awer villäicht duerch hir Aarbecht oder soss aner Ëmstänn keen Déier huelen, déi sech lo awer geduecht hunn, komm en Déierche wier awer lo villäicht gutt."

Ënnert den Interessente wieren also net nëmme Leit, déi hir Famill vergréissere wëllen, mee och där, déi sech einfach eng Beschäftegung sichen. Déi wieren net alleguer schlecht, mee net jidderengem wier d'Responsabilitéit bewosst.

De Loïc Feltgen, Déierefleeger an Hondstrainer am Déierenasyl Gaasperech: "Vum Prinzip hier hunn ech kee Problem domat, wann ee seet, ech wëll mir en Hond zouleeën, well ech eleng sinn, awer wann dat Ganzt geplangt ass. Dat heescht wann ech mir och Gedanke gemaach hunn: Wat ass dono? Wéi kann ech mengem Hond dono trotzdeem garantéieren, dass en e schéint Liewe feiert, wann ech weess, dass ech nom Lockdown rëm 12 Stonnen um Büro sëtzen all Dag, dann ass et einfach net fir mech, fir en Hond ze adoptéieren. Dat muss een einfach dee Moment akzeptéieren."

Et misst een also akzeptéieren, dass den Hond keng Fräizäitbeschäftegung ass, mee en Deel vun der Famill. Dowéinst gi potenziell Nei-Besëtzer elo vum Déierenasyl nach méi streng kontrolléiert. Och géif een d'Leit sensibiliséieren. Et wéilt een domat verhënneren, dass d'Hënn kuerz no hirer Adoptioun rëm zeréck an den Asyl kommen. Ma bis ewell hätt dat gutt geklappt.