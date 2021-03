Bis elo sinn hei zu Lëtzebuerg zesummen eng 15 Hënn a Kazen positiv op de Sars-CoV-2-Virus getest ginn.

De Luxembourg Institute of Health (LIH) huet d'Etüd “Colide” op d'Bee gestallt, nodeems et ëmmer erëm Fäll gouf, wou en Hausdéier vum Mënsch mam Coronavirus ugestach ginn ass. Si wëllen erausfannen, wéi eng Ausmoossen d'Iwwerdroung vum Mënsch op d'Déier huet, wéi eng Facteuren dëst favoriséiere kënnen, respektiv ob d'Déieren dëse Virus hirersäits och iwwerdroen.

An den USA si bis lo 58 Kaze positiv op de Sars-CoV-2-Virus getest ginn, 41 Hënn, 16 Näerzer, 7 Tigeren, 3 Schnéileoparden, 3 Léiwen an 3 Gorillaen. De Risiko vun der Iwwerdroung vum Mënsch op Déier hänkt vu verschiddene Facteuren of. Déierenaart spillt do eng wichteg Roll, esou d'Wëssenschaftlerin Chantal Snoeck vum LIH. De Risiko, datt eng Kou respektiv en Hong sech ustieche ass praktesch inexistent am Géigesaz zu enger Kaz. Bei der Kaz hänkt et och ëmmer dovunner of, ob se déi meeschten Zäit dobaussen ass oder net.

Niewent der Intensitéit vum Kontakt tëscht Mënsch an Déier, kënnt et och op d'Charge virale un. Wat méi Virus-Partikelen am Raum sinn, wat d'Ustiechungsgefor méi grouss ass. Den FAO, d'Ernährungs- a Landwirtschaftsorganisatioun vun de Vereenten Natiounen, schätzt de Risiko, datt eng Kaz oder e Frettche sech an engem Stot ustiechen, als mëttelméisseg an. Bei engem Hond ass en éischter kleng. Dëst kann awer ëmmer erëm reevaluéiert ginn a Funktioun vun neie wëssenschaftlechen Donnéeën. Den Ament geet een och dovunner aus, datt de Risiko, datt en Hond sech dobaussen ustécht, wann ee mat him spadséiere geet, éischter kleng ass.

Wann een elo eleng wunnt an et ass e positiv op de Corona getest ginn, dann däerf ee jo wärend dem Isolement net mam Hond spadséiere goen. Deen Ament soll een op Hëllef vun den Noperen, der Famill oder de Frënn zréckgräifen. Wann déi Persoun den Hond siche kënnt oder nom Spadséiergang zréckbréngt, soll een onbedéngt e Mask un hunn a sech d'Fangere wäschen, respektiv desinfizéieren. Mat der Etüd “Colide”, wëll den LIH nach besser verstoen, wéi eng Roll d'Hausdéiere bei der Verbreedung vum Coronavirus hunn.

Den LIH sicht dofir Leit, déi mat hirem Hond, hirer Kaz oder hirem Frettchen un dëser Etüd wëllen deelhuelen, erkläert d'Chantal Snoeck. Dofir soll op d'mannst eng Persoun vun deem Stot positiv op de Sars-CoV-2 getest gi sinn. Wann d’Quarantän, respektiv den Isolement eriwwer ass, kann de Proprietär mat sengem Déier bei der Etüd matmaachen. Dofir soll een dann iwwer Telefon e Rendez-vous bei engem vun dësen Déierendokteren huelen. Alternativ kéint och eng aner Persoun mam Déier op de Rendez-vous kommen.

Et spillt keng Roll wéi laang de leschte positiven Test hier ass. Si kënne mat engem PCR-Test eng aktiv Infektioun feststellen, respektiv unhand vun enger Bluttanalys Antikierper sichen, am Fall vun enger Infektioun, déi scho laanscht ass. Nodeems de jeeweilegen Test gemaach ginn ass, dee gratis ass, freet de Veterinär nach demografesch Informatiounen an och iwwert de Gesondheetszoustand vum Déier. Duerno brauch de Proprietär just nach e Questionnaire auszefëllen, dee maximal 10 Minutten dauert. D'Tester an de Questionnaire ginn un den LIH geschéckt, wou dann déi néideg Recherche gemaach ginn.