D'Déiereschutzorganisatioun "People For Animals Trust" huet d'Kou opgeholl, nodeems d'Béischt am nordindeschen Haryana an en Accident verwéckelt war.

Bei der spéiderer Ënnersichung hunn d'Déierendoktere festgestallt, dass d'Kou eng gréisser Quantitéit Gas am Bauch hat. An dee koum net vun ongeféier. Bei enger Operatioun vun ronn 4 Stonne krut d'Déier net manner wéi 71 Kilo Offall, dorënner Neel a Marmorstécker, aus dem Bauch erausgeholl. "Dat war e Schock fir eis", sot de President vun "People For Animals Trust", de Ravi Dubay. No 13 Joer Erfarung wier dat déi gréisste Quantitéit Knascht gewiescht, déi jee aus dem Mo vun enger Kou gebuerge gouf. D'Déier huet den Agrëff iwwerlieft. Am hinduistesch gepräägte Indien gëlle Kéi als helleg. Eng 5 Millioune Ranner zéie fräi duerch d'Stroossen op der Sich no Fudder. Si ernäre sech dacks och vun Offall. D'Regierung vum Ministerpresident Narendra Modi huet d'Schutzbestëmmunge fir Ranner zwar massiv verstäerkt, ma d'Zuel vu Kéi, déi an de Stroosse ronderëm ieren, huet sech just erhéicht. Al a krank Déiere ginn dacks einfach ausgesat, wa se net méi rentabel sinn.