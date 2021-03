Thailand ass elo déi nächst Natioun, déi sech a puncto Corona-Fréierkennung net méi eleng op PCR- a Schnelltester verloosse wëll.

Eng Universitéit am Süde vun Land préift grad eng nei Method, an zwar déi mat de Muppen. Well e ganz séiere Schnelltest mat relativ gerénger Feelerquot, ass d'Hondsnues.

Et ass e Pilotprojet, mä d'Chercheuren hoffen, datt et eng Alternativ zu den aktuellen Depistage bidde wäert. Op der Fakultéit fir Veterinärmedezin ginn déi ultrasensibel Nuese vu 6 Hënn, Labradoren, ënnert d'Lupp geholl, déi souguer asymptomatesch Prouwen erschnoffele kënnen an dat mat enger Trefferquot vun 94,5%.

Wéi genee ginn dës Labradoren op dës wichteg Aufgab trainéiert a wéi séier si se wierklech.