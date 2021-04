Bei enger Aktueller Etüd a 4 Nationalparken am Nepal, goufen 752 Déiere gezielt, 2015 waren et der nëmme 645.

D'Ëmweltorganisatioun WWF, déi d'Ziele vun de Panzernashörner begleet huet, schwätzt beim momentane Montant vun engem "Meilesteen".

Iert dës Déiere gejot goufen, hunn dausenden esou Nashörner am Nepal gelieft. An de 60er Joren dunn ass d'Juegd op d'Nashorn staark geklommen. Am Joer 1994 dunn louch Zuel bei nëmmen nach 466.

Wärend dem Ziele vun den Déieren, goufen Elefanten agesat, op deenen Ekippe geridde sinn. Dobäi gouf eng Persoun vun engem Tiger ugegraff an ass gestuerwen. E weidere Mataarbechter gouf wéinst enger Elefanten-Attack blesséiert.

Dat illegaalt Handele mat den Hare vun de Nashörner bleift weider eng Gefor fir d'Déier. 26 Nashörner sinn am Nepal 2020 gestuerwen, 4 dovunner goufe vu Jeeër erschoss.