Wéi all Joer ëm dës Zäit, sinn och dës Kéier nees d'Schof lass um Kierchbierg. De 6. Mee zéie si nees weider.

Den Trapp Schof op senger Wanderung ass tëscht de ville Gebaier a Bëtong nawell spektakulär unzekucken.

Vum Kuebebierg goung et e Sonndeg de Moie fréi lass an Direktioun Bassin de rétention. E Méindeg zitt et de Schofscortège dann an de Quartier résidentiel Gréngewald, fir um Enn am Park Klosegrënnchen unzekommen, wou si da bis de 6. Mee dierfe bleiwen.

PDF: Detailer iwwert den natierleche Pâturage op Fondskirchberg.lu

De risegen Trapp Schof ass net eleng ënnerwee, mä gëtt begleet vun engem professionellen Hiert. Zweemol am Joer maachen d'Schof an hiren Hiert sech op de Wee op eng aner Weed um Kierchbierg. Dësen natierleche Pâturage ass net nëmmen eng ekologesch Method, mä stellt och eng Protektioun vun der Patrimoine duer, déi wichteg ass fir d'Biodiversitéit.