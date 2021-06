Elo, wou d'Wieder gutt ass an d’Grieser héich sinn, gëtt et fir d’Baueren Zäit, hir Wisen ze méinen, fir Fudder fir hir Déieren ze maachen.

Ëmmer rëm kënnt et dobäi zu klengen Accidenter: Déieren, déi ongewollt virun d’Maschinn kommen an doduerch hiert Liewe verléieren. Esou och bei Réikitz. Verschidde Baueren an d’Organisatioun “Sauvons Bambi” hu sech dësem Problem ugeholl.

Hei am héije Gras setzt e Réikitz, knapps 2 bis 3 Wochen al, verstoppt. Sou gutt verstoppt, dass et vun engem Bauer beim Méinen einfach kann iwwersi ginn.

Christian Hahn :“Ech hunn effektiv och schonn eent geméint. Dat ass keng schéin Erfarung. Et geet jo och dorëms, näischt ze erwëschen. Mir wëlle jo net, dass en Déier stierft. Op der anerer Säit kann en doudegt Déier am Fudder landen, wann et net géif gesinn, dat mécht Probleemer vu Läichegëft am Endeffekt. Dat heescht do kënnen Déieren herno och nach krank ginn am Stall.”

Fir dass sou eppes net geschitt, schaffe verschidde Bauere mat Jeeër zesummen oder kënnen eng Organisatioun ruffen, wéi zum Beispill "Sauvons Bambi". Fir déi fräiwëlleg Organisatioun schafft d’Katty Leclere. Réikitz am einfachste fannen, géif ee mat Hëllef vun enger Dron mat Wäermebildkamera.

Katty Leclere: "C’est beaucoup plus facile de détecter. En fait, on vole très tôt le matin et on a différence de température entre le sol et l’animal. Il n'est pas très gros et pas très chaud non plus mais on a une différence de température entre l’animal et le sol qui nous permet de détecter très rapidement et de pouvoir intervenir au plus vite et de couvrir le plus de surface."

Knapp 1 Hektar pro Minutt kann een ënnert optimale Konditiounen offléien. Wann d’Wäermebildkamera en Temperaturënnerscheed erkennt, gëtt dëst um Moniteur ugewisen an d’Plaz gëtt genau lokaliséiert. D’Katty Leclere an aner Benevoller ginn dann op d'Feld selwer kucken a kënnen d'Réikitz deplacéieren oder afänken an nom méine rëm fräiloossen.

Fir dëse Bauer vu Rued ass d’Wäermebildkamera eng Method vu villen. Op sengem Feld, dat direkt u Bësch grenzt, fënnt hie reegelméisseg Réikitz an aner wëll Déieren. Do gräift hien ënnert anerem och gären op Luuchten zeréck, déi d’Réi fäerten oder hie leeft mat Jeeër-Kolleegen an Hënn en Deel vum Feld of. Awer och speziell Méi-Technike sinn eng Optioun.

Christian Hahn: "Ech denken all System, dee mir elo gesot hunn, huet seng Vir- a seng Nodeeler. Ech denken et ass u sech d’Kombinatioun vun deene Verschiddenen, déi d’Méiglechkeet mécht. Wat een dann ëmmer e bëssen ofweie muss, dat ass eben den Opwand, deen ee bedreift, fir dat wat ee fënnt. Also ech denken all Kitz wat mir fannen, ass der wäert, fonnt ze ginn..."

Mee et misst een awer och wëssen, dass Bauere Wieder- a Saison-ofhängeg net déi Zäit hätten, dëse ganzen Opwand fir all eenzelt Feld op sech ze huelen. A schlussendlech ass et all Bauer selwer iwwerlooss ob e sech déi Aarbecht iwwerhaapt wëll maachen.

En Dënschdeg de Moien hu mir nëmmen ee Réikitz entdeckt, dat huet sech dunn an de Bësch verzunn. Ma déi lescht Woche konnten awer schonn eng Partie "Bambie" virun der Méimaschinn gerett ginn.