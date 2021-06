Déi meescht Infektioune goufen a Stéit nogewisen, wou op d'mannst eng Persoun positiv getest gi war.

Hausdéiere mussen hei am Land net géint de Coronavirus geimpft ginn. Dat geet aus der Äntwert vum Landwirtschaftsminister Romain Schneider op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten Gusty Graas ervir.

Zu Lëtzebuerg goufe bis ewell 62 Hënn an 60 Kazen am Kader vun enger Etüd positiv op de Virus getest. De Luxembourg Institute of Health huet heifir an Zesummenaarbecht mat verschiddenen Veterinärspraxissen an der Veterinärsinspektioun am ganzen Prouwen vu 504 Déieren analyséiert, fir d'Covidinfektioune bei Déieren z'ënnersichen.

D'Experte ginn dovunner aus, datt d'Déiere sech gemenkerhand beim Mënsch ustiechen. Déi meescht Infektioune goufen a Stéit nogewisen, wou op d'mannst eng Persoun positiv getest gi war. Den ëmgedréiten Ustiechungswee dogéint wier rar. Duerfir ass och keng Impfung virgesinn. Déieren hunn och quasi keng Symptomer. Wann e Vaccin op den europäesche Marché kënnt, da wier et de Proprietären iwwerlooss, fir hir Hausdéieren impfen ze loossen oder net.