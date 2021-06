Well d'Automobiliste ganz riskéiert a geféierlech Manöveren hu misste maachen, fir déi sechs Schwanen net ze iwwerrennen, gouf d'Autobunn gespaart.

Et war schwéier fir d'Déieren, fir iwwert d'Autobunn a grad och iwwert d'Mauer ze kommen, déi de Kaméidi soll ofhalen. Fir d'Eltere wier dëst wuer méiglech gewiescht, ma déi Kleng wieren do net eriwwer komm, heescht et vun der Police.

D'Beamten hunn also d'Autobunn fir eng kuerz Zäit gespaart an d'Schwanefamill bei de Baggerweier begleet, wou si hiren Ausfluch sécher konnt weider féieren.