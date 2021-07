A leschter Zäit dierft opgefall sinn, datt allgemeng méi Hënn doruechter ënnerwee sinn.

Op der Stater Gemeng goufen eleng an deene leschte 6 Méint bal souvill nei Hënn ugemellt, wéi soss emol wärend engem ganze Joer. Virun allem de Lockdown huet vill Leit gepräägt: Homeoffice, Manktem u sozialem Kontakt, Verzicht op Vakanzen. D'Entscheedung fir en Hond soll awer laangfristeg iwwerluecht sinn an net just als Zäitverdreif a Coronazäiten déngen.

D'Waardezäite bei de seriéisen Ziichter si momentan enorm. "Mir kréien all Dag Telefonsuriff wéi verréckt, well d'Leit no Hënn froen ouni sech bewosst ze sinn, wat dat iwwerhaapt fir eng Verantwortung ass. D'Leit fille sech eleng a si sinn doheem isoléiert. Dowéinst denken si, datt et gutt ass, en Déier ze hunn. Si si sech net bewosst, datt ee sech och no der Pandemie nach em säin Déier këmmere muss an hunn da keng Zäit méi.", esou d'Monique Bach, déi zanter 30 Joer Muppen ziicht. D'Leit solle sech ëmfroen a sécherstellen, net un dee Falschen ze geroden. Eng Ulafstell heifir ass déi lëtzebuergesch Hondsfederatioun FCL, déi engem déi offiziell geneemegt Ziichter weidervermëttele kann.

Och an der Hondsschoul géif ee mierken, datt méi Hënn ugemellt ginn an d'Gruppe sech vergréisseren. D'Anne Barrere ass zertifiéiert Hondstrainerin an erkläert eis, wéi wichteg et war, datt d'Hondsschoul, an där si schafft, opgrond vun der Kapazitéit wärend der Pandemie ëmmer opbleiwe konnt: "Mir hunn eise Fokus speziell op d'Sozialiséierung geluecht, fir datt d'Hënn virun allem léieren, a Kontakt mat anere Leit an aneren Hënn ze kommen, wat a Coronazäite wéinst den zouenen Hondsschoulen net de Fall war."

Däitsch Medie mellen, datt ëmmer méi Hënn an d'Asyler zeréckbruecht ginn, déi wärend der Pandemie als Kompensatioun ugeschaaft gi wieren. Zu Gaasperech am Déierenasyl géif sech dat bis elo nach a Grenzen halen. Allgemeng géif ee sech awer op e méigleche Boom virbereeden. Zanter der Pandemie wier opgefall, datt d'Leit zum Deel eng aner Astellung hätten an zum Beispill no engem Hond froen, fir d'Zäit ëmzekréien. "Mir hoffe just, datt déi Leit, déi sech rezent en Hond zougeluecht hunn, och domat eens ginn. Net dass mer elo dee Boom villäicht kréien, datt d'Leit den Hond net méi geréiere kënnen, wa se nees bis schaffe ginn. (...) Mir mengen awer, dass dat bemol ausaart.", seet eis d'Liliane Ferron, Vizepresidentin vun der Lëtzebuerger Déiereschutzliga. Et wier ee beim Choix vun de Besëtzer awer nach méi streng ginn, fir datt d'Déieren och vun Ufank u richteg vermëttelt ginn.

Duerch déi steigend Nofro kënnt et och zu verstäerktem illegale Welpenhandel. D'Véronique Jaeger ass Déierendoktesch a warnt virun den Tricke vun onseriéisen Ziichter. D'Welpe géifen ënner katastrophalen Ëmstänn "produzéiert" an transportéiert ginn. "Et ass mir opgefall, datt wierklech vill méi Leit sech elo e Welpen zougeluecht hunn an datt oft de Pass net aus deem Land ass, aus deem den Hond adoptéiert ginn ass. (...) D'Welpe sinn dann oft krank mat Duerchfall, ënnererniert oder si trëppele komesch, well se a Këschte gehale gi sinn. Dat ass virun e puer Joer einfach net de Fall gewiescht.", bestätegt eis d'Dr. Jaeger.

Sech en Hond zouleeë soll gutt iwwerluecht sinn. Net nëmmen d'Zäit, mee och d'Käschte sinn net ze ënnerschätzen. E Mupp ass eben net just wärend der Pandemie do, mee muss och herno nach versuergt a beschäftegt ginn.

Fir eise Reportage am Magazin hu mir ausserdeem eng Famill begleet, déi sech rezent e klenge Mupp zougeluecht huet.