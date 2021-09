Iwwer Nuecht, wéi d'Déiere geschlof hunn, ass hire Bau agestierzt. Déi komplett Kolonie ass domadder ëm d'Liewe komm.

Passéiert ass dëst an der Nuecht op e Mëttwoch. Déi véier Déieren, déi d'Kolonie ausgemaach hunn, haten an engem Bau geschlof, dee si selwer gegruewen hunn. De Buedem hat awer noginn an ass agestierzt. D'Déiere konnte just nach doudeg vun de Fleeger gebuerge ginn.

Den Déierepark hat verschidde Virkéierunge geholl, ënner anerem e spezielle Sand a verstäerkte Plazen, wou d'Fleeger konnte goen, fir eben ze verhënneren, datt esou een Ongléck konnt passéieren. Awer ass et dunn dës Woch dozou komm, bei deem de Ruanda, Quodo, Quimbele a Rafiki hiert d'Liewe gelooss hunn.

Elo soll eng genau Analys weisen, wat geschitt ass a wéi een dat verhënnere kann, éier eng nei Kolonie vun Déieren soll eraplënneren.