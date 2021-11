Zënter knapp 2 Wochen dierfen an Amerika och déi Kleng vu 5 Joer u géint Corona geimpft ginn.

Zënterhier kruten eng 2,6 Millioune Kanner hir éischt Biontech/Pfizer-Sprëtz (Stand 17.11). An der Hoffnung, erëm en normaalt Liewe féieren ze kënnen, loosse vill Elteren hir Kanner impfen. Bal 2 Millioune Kanner tëscht 5 an 11 goufen an den USA nämlech bis ewell scho positiv op Covid-19 getest. An dëser Altersgrupp koum et duerch de Virus zu 193 Doudesfäll. Ob Covid-Impfung oder eng aner Piqûre, bei ville klenge Patienten ass d'Angscht virun der Nol dacks grouss an do hëllefen d'Therapie-Muppen.

Zum Beispill am Rady Childrens Hospital zu San Diego. Iwwer 18 Méint laang konnte keng sougenannt "Confort-Dogs" am Spidol schaffen, ze héich war de Risk, datt de Virus erageschleeft gëtt. Elo dierfen déi pelzeg Assistenten hirer Aarbecht am Spidol nees nogoen an hunn nach eng nei Aufgab. An der Kannerklinik gëtt ewell och geimpft a wa si mat am Raum sinn, da sinn déi kleng Patiente vill manner fäertereg.

Déi berouegend Wierkung hunn d'Muppen awer och op d'Elteren an d'Spidolspersonal, wéi de Spriecher vum Haus, de Carlos Delgado, erzielt: "Éier Covid ugefaangen huet, goufen et hei eng 20.000 esou Muppen-Visitten am Joer, mir hate bis zu 30 där Therapiezenteren an du war et bemol ganz roueg ginn. Keng Muppen a keng Volontairë méi, 18-19 Méint laang, fir eben eis vulnerabel Patienten ze schützen. Mir hunn elo grad de Muppe-Programm erëm opgeholl an dat mécht vill aus, dass si do sinn a kënne geheemelt ginn... et zaubert einfach jidderengem e Laachen an d'Gesiicht."