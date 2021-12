An Indien soll e Stroossenhond sech ëm een neigebuerent Meedche gekëmmert hunn, dat vu sengen Elteren ausgesat gouf.

Awunner aus engem Quartier am indesche Bundesstaat Chhattisgarh haten de Bëbee no enger kaler Nuecht tëscht de Welpen vun der Muppemamm fonnt, nodeems et Kreesch gedoen hat. Dat mellen Indesch Medien a beruffe sech op d'Autoritéiten.

खबर पढ़कर मन व्यथित हो गया.

बच्ची को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है, मामले की छानबीन जारी है.

यदि आप बेटा-बेटी में भेद-भाव की सोच से ग्रस्त हैं तो आप अभिभावक बनने लायक नहीं हैं.

दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा मिले. ऐसे पाप रोकें, दकियानूसी सोच त्यागें, बेटा-बेटी एक समान मानें. pic.twitter.com/JDD5tQExSu — Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 19, 2021

Ouni Kleeder an nach mat der Nuebelschnouer gouf dat klengt Meedchen an engem Feld fonnt. De Bëbee wier medezinesch ënnersicht ginn an et géif him den Ëmstänn entspriechend gutt goen. D'Police sicht elo no der Famill vum Kand.

Meedercher ginn an Indien ëmmer nees ausgesat. Si gi wéinst der Dott bei engem Bestietnis als finanziell Belaaschtung ugesinn, wärend d'Jongen dacks bei den Eltere wunne bleiwen a sech am Alter ëm si këmmeren.