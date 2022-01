Och wann d'Meeschtere getrennte Weeër ginn, solle si sech no der Scheedung alle béid ëm d'Wuel vun hirem Libling këmmeren.

Kënnt eng Scheedung viru Geriicht, geet et an Zukunft net méi just ëm béid Persounen, ma och ëm hir Hausdéieren. Eng ofwiesselend Betreiung fir Hënn, Kazen, Fësch, Villercher an Deckelsmouke soll d'Reegel ginn.

D'Hausdéiere gëllen net méi als "Saach", mä als "Liewewiese mat eegener Sensibilitéit". Dowéinst muss hiert Wuel och no der Scheedung garantéiert ginn. An hei kënnt eng ofwiesselend Betreiung an d'Spill. Hir Meeschtere si verflicht, sech weiderhin ëm hiert Wuel ze këmmeren, och wa si sech scheede loossen.

A verschiddenen europäesche Länner ginn et scho juristesch Reegelungen, déi de Schutz vun Déiere garantéieren, dorënner Däitschland, Schwäiz, Éisträich, Frankräich a Portugal. A Spuenien wëll d'Regierungspartei Podemos dat neit Gesetz nach dëst Joer duerchkréien, dat de Verkaf vun Hausdéieren ënnerseet.