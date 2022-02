E Mëttwoch war et nees esou wäit: Dem Murmeldéier "Punxsutawney Phil" ass d'Éier zoukomm, virauszesoen, wéi laang de Wanter nach dauere soll.

Kuerz d'Nues an de Wand gestreckt an ee groussen Applaus vun de Visiteure genoss, do stoung dem Murmeldéier Phil seng Wiederprevisioun fest: De Wanter wäert an den USA nach sechs Woche laang daueren.

De "Groundhog Day" huet an den USA eng laang Traditioun. Zanter 1887 gëtt all Joer um 2. Februar am US-Bundesstaat Pennsylvania de Jugement vun engem Murmeldéier gefrot. Dofir ginn d'Déieren, déi Wanterschlof halen, aus hirem Bau gelackelt. Wa si hire Schied gesinn - wann d'Sonn also schéngt -, da soll de Wanter dem Brauch no nach sechs Wochen daueren.

Dem "Punxsutawney Phil" seng Previsioune waren an der Moyenne iwwert déi lescht 10 Joer allerdéngs just a 40 Prozent vun de Fäll richteg, esou den amerikaneschen National Center for Environmental Information. Wat dorunner leie kéint, datt de "Punxsutawney Phil" eben ee Murmeldéier ass, a keen ausgebilte Meteorolog.

Fir d'Leit an den USA ass Genauegkeet vum Phil senge Previsiounen awer esou oder esou éischter niewesächlech - et ass virun allem ee flotte Brauch, deen drop hoffe léisst, datt een déi kal Deeg geschwënn hannert sech loosse kann.