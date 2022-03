An engem Wunnhaus am Äifelkrees Bitburg-Prüm koum et e Méindeg den Owend zu engem Feier. E puer Kazen hunn net iwwerlieft.

Éischten Informatiounen no wier d'Feier an enger Sécherungskëscht ausgebrach. De materielle Schued vum Gebai, an deem d'Famill eng Opfänkstatioun fir Kaze bedreift, wier héich, heescht et vun der Police. 3 Kazen hunn de Virfall net iwwerlieft, 3 Véierbeener si geflücht a 5 weider Kazen hu missen noutmedezinnesch versuergt ginn. D'Bewunnerin gouf net blesséiert.