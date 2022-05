Wäit ewech vu senger eigentlecher Heemecht ass am Süde vu Kanada elo en Äisbier entdeckt ginn.

D'Déier ass den Autoritéiten an Aenzeien no e Samschdeg de Moien am klengen Duerf Madeleine-Centre an der Géigend vum Sankt-Lorenz-Stroum opgetaucht.

"Eisen Hond huet gebillt an ech hu mäi Mann héiere ruffen 'Do ass e Bier! Do ass e Bier!'", sou d'Sophie Bonneville aus dem 2-000-Awunner-Duerf eng 800 Kilometer vu Montréal ewech.

D'Police vun der Provënz Québec huet en Appell un d'Bevëlkerung gemaach, virsiichteg ze sinn. D'Bewunner vu Madeleine-Centre sollen an hiren Haiser bleiwen an net eraus goen.

Bonneville hat iwwert den Äisbier bericht, ma d'Leit hunn am Ufank geduecht, et wier e Witz. Si konnten awer e puer Beweisfotoe maachen, ier en nees am Bësch verschwonnen ass. "Esou eppes huet nach keen hei erlieft. Wéi kann de Bier iwwert d'Pakäis bis bei de Floss kommen, doduerch schwammen an heihikommen?" Souguer op der anerer Säit vum Sankt-Lorenz-Stroum gouf nach keen eenzegen Äisbier gesinn. Et ass méiglech, dass et sech hei ëm d'Suitte vum Klimawandel handelt.

Enger Etüd aus dem Joer 2020 no, déi an der Fachzäitschrëft "Nature Climate Change" verëffentlecht gouf, geet ervir, dass de Klimawandel dozou féiert, dass Äisbiere quasi komplett ausstierwen, well hiren natierleche Liewensraum - d'Pakäis - ëmmer méi entdeet.