Am Iran sinn eng alleréischte Kéier asiatesch Geparden a Gefaangenschaft gebuer ginn.

"Dräi Geparde-Bëbeeë si per Keeserschnëtt op d'Welt komm", sou den iraneschen Ëmweltminister Ali Salajegheh e Sonndeg. Et handelt sech ëm déi éischt Gebuert iwwerhaapt vun dëser Aart a Gefaangenschaft.

D'Geparde-Mamm mam Numm "Iran" an hir Kleng wiere bei gudder Gesondheet, heescht et weider. Alle 4 wieren de Moment an enger intensiver Fleeg.

Geparde si mat enger Vitesse vu bis zu 120 Kilometer an der Stonn déi séierst Landdéieren op der Welt. D'Ënneraart Acinonyx jubatus venaticus, déi als asiatesch Geparde bezeechent ginn, sti virum Ausstierwen.

Den Iran ass ee vun de wéinege Länner, an deenen asiatesch Geparden nach e fräier Natur liewen. Wéi Teheran mellt, géif awer och eng Dosen Déiere ginn, 2010 waren et nach geschaten 100. Vill Geparde sinn duerch d'Dréchent gestuerwen, illegal Jeeër oder och Autosaccidenter. Zesumme mat de Vereenten Natiounen huet Iran e Programm fir de Schutz vun dësen Déiere lancéiert.