Fir hiert Véi virun hongrege Bieren ze schützen, dierfe Baueren an eisem Nopeschland an Zukunft e Schratt méi wäit goen.

Sollten d'Béischten a Gefor sinn an et geléngt de Baueren net, d'Biere mat Schreckschoss- oder Liichtmunitioun ze verjoen, kënne si mat "net déidlecher Munitioun" op d'Brongbiere schéissen. Dat geet aus enger neier Reegelung vum Ëmweltministère ervir. Viraussetzung fir dës Moossnam ass allerdéngs, dass de Bauer am Virfeld all aner Schutzmesurë getraff huet an et ëmmer nees Ugrëff op seng Déiere gouf. Zanter 3 Joer gëtt dës Reegelung gepréift.

1995 waren d'Brongbieren a Frankräich bal ausgestuerwen. Antëscht liewe geschate 70 där Déieren op der franséischer Säit vun de Pyrenäen. D'Lescht Joer goufen 331 Ugrëff op Véi an zwee Beiestäck gemellt, dat Joer virdrun hu Brongbieren 369 Mol Véi ugegraff a 5 Mol e Beiestack.