Am Januar 2022 ass d'Mieresschutzgebitt ronderëm d'Galápagos-Inselen ëm 60.000 Quadratkilometer erweidert ginn. Dat schéngt sech elo bezuelt ze maachen.

Zënter dem 20. Joerhonnert goufen et keng Land-Leguane méi op de Galápagos-Inselen. Am Joer 2019 goufen dann 3.000 Leguane vun der Insel Santiago, och eng vun de Galápagos-Inselen, erëm am gesamte Gebitt ugesidelt, déi sech do mat Succès reproduzéiere konnten. Dësen Erfolleg, esou den Direkter vum Galápagos-Nationalpark Danny Rueda, géif d'Hoffnung bestäerken, erëm heemesch Flora- a Fauna-Aarten op de Galápagos-Inselen usidelen ze kënnen.

D'Galápagos-Insele gehéiere zënter 1978 zum Weltnaturerbe vun der Unesco. Op dësen Insele liewen déi meescht endemesch Déierenaarte weltwäit, dat heescht Déiere, déi just op dësen Insele virkommen. De Schutz vun der Flora a Fauna hätt deemno déi héchste Prioritéit!