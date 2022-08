Fir den ofgemoerte Beluga-Wal, dee sech an d'Seine veriert huet, gëtt et just nach wéineg Hoffnung.

Dat seet de Lamya Essemlali vun der Mieresschutzorganisatioun Sea Shepard e Sonndeg no engem Treffe mat Vertrieder vu franséischen Autoritéiten an Experten. Fir z'iwwerliewen, misst d'Déier bannent engem oder 2 Deeg aus der Schleis erauskommen, déi eng 70 Kilometer vu Paräis läit.

De Beluga-Wal war en Dënschdeg eng éischte Kéier an der Seine gesi ginn an ass e Freideg an d'Schleis geschwommen. D'Waasser do ass vill ze waarm fir dat ugeschloent Déier. Normalerweis lieft dës Wal-Aart an arktesche Gewässer virun der Küst vu Russland, Alaska oder Kanada.

Et wieren "keng optimal Konditiounen" fir e Wal an der Schleis, sou den Essemlali. Allerdéngs hätt een Zweiwel u senger Fäegkeet, vum selwen nees an d'Mier zeréckzeschwammen.

D'Déier ass zanter e Freideg an der Schleis.

De Beluga-Wal verweigert weiderhi sämtlech Narung. Säin Appetitmangel kéint en Unzeeche fir eng Krankheet sinn. "Hien ass ënnerernäert an dat schonn zanter e puer Wochen oder souguer Méint", sou nach den Essemlali, "hien huet am Mier schonn näischt méi giess." Zwar hätt de Wal nach Kraaft, géif op Reizer reagéieren a wier virwëtzeg, ma de Grupp Experten huet just nach "wéineg Hoffnung", dass hien iwwerlieft.

Et ass den Experten no schonn déi zweete Kéier, dass e Beluga-Wal sech a Frankräich an der Seine veriert. Déi éischte Kéier hat e Fëscher am Joer 1948 an der Loire-Mündung e Wal a sengem Netz entdeckt.