Lescht Joer goufen et schätzungsweis iwwer 250 Wollefsruddelen an den Alpen. Dëst Joer dierften et der méi wéi 300 sinn.

D'Zuel vun de Wollefsruddelen an den Alpen klëmmt. Par Rapport zu zejoert si se dëst Joer ëm ee Véierel gewuess. 2021 goufen et ëm 250 Ruddelen, dëst Joer sollen et der iwwer 300 sinn. Dat mellt de Veräin "Gruppe Wolf Schweiz".

2021 gab es über 250 #Wolfsrudel in den #Alpen: Der #Wolf ist gekommen um zu bleiben – #Herdenschutz ist ohne Alternative. Doch Wachstum ist zeitlich limitiert, nämlich bis der Lebensraum gesättigt ist. Der Bestand wächst dann nicht mehr weiter an.

Mehr: https://t.co/YFlI3uaAVG pic.twitter.com/nCsQABp4DM — Gruppe Wolf Schweiz (@WolfSchweiz) August 8, 2022

A 5 Joer dierft de potentielle Liewensraum an den Alpen souwäit iwwerall vu Wëllef besat sinn. Dono reegelt de Bestand sech selwer a gëtt net méi grouss, heescht et vu GWS. Am Ganzen sollen et da ronn 800 Ruddele ginn.

Ee Ruddel besteet an den Alpen aus zwee erwuessenen Déieren an hirem Nowuess - an der Reegel aus bis zu 10 Déieren. Hiren Territoire gëtt op 200 bis 300 Quadratkilometer geschat. 1993 soll sech, wéi et vun der "Gruppe Wolf Schweiz" heescht, den éischte Ruddel an de franséisch-italienesche Südwestalpe gebilt hunn. Och hautdesdaags sinn d'Wëllef do staark verbreet. An der Schwäiz goufen zanter 1995 ëmmer nees vereenzelt Wëllef gesinn, zanter 2012 och am Ruddel. An Däitschland dogéint goufen nach keng Ruddelen an den Alpen nogewisen.