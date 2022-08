Se si kleng, gesträift a kënne picken. Soubal et dobausse waarm gëtt, si se ënnerwee.

Rieds geet vun den Harespelen, déi eist Iesse klaue kommen an hir Näschter op heiansdo ongënschtege Plazen bauen. Fir vill Leit si se schwaarz-giel Plogeeschter. Dobäi huet dat klengt Insekt vill méi ze bidde wéi ee mengt. Mir ware beim Service écologique vu Beetebuerg, fir méi iwwert d'Harespele gewuer ze ginn.

Ee Geräisch, bei deem een direkt nervös ronderëm sech kuckt an dat bei ville Leit fir Onrou an Angscht suergt. Dëse Summer huet een d'Gefill, dass der besonnesch vill ënnerwee sinn. Dréchent an d'Hëtzt géifen d'Harespelen nervös maachen a wieren ee Grond, wisou se sou aggressiv wierken. Dobäi verdréchne vill Blummen an d'Harespele fanne keng Bléie méi, wouropshin et se bei de Mënsch zitt, fir do eppes z'iessen ze fannen. De Jérôme Morbé vun der Harespelberodung zu Beetebuerg: „Dat anert ass, et sinn der dëst Joer vill méi wéi elo lescht Joer, dat heescht, hir Nahrungsquelle musse si mat aneren deele souzesoen. Dat heescht, Rivalitéit ënnert hinnen ass dann natierlech och méi grouss, wat och dozou féiert, datt se ebe villäicht sech méi beim Mënsch zerwéieren, wéi dat virdrunner oder an engem normalen Harespelsjoer de Fall ass."

Vespa crabro (L: Runn / D: Hornisse / Fr: frelon) Copyright: Jérôme Morbé

Doropshin mécht et och net ëmmer Sënn, se futti ze maachen, well een domat de Problem op laang Dauer net léist, sou de Jérôme Morbé. Den urbane Raum wier een Hotspot fir Harespelen. Wou net vill Natur ass, fanne si och keng Fudderquellen a ginn nees bei de Mënsch op d'Sich.

Ee Summer ouni Harespelen ass schwéier virstellbar a sécher och net gutt. Sou lästeg, wéi se kënne sinn, sou wichteg si se awer och fir eisen Ökosystem. De schwaarz-giele Plogeescht kann nämlech vill méi wéi nëmmen nerven a picken. D'Nadine Grein vun der Harespelsberodung aus dem Service écologique erkläert: „Se si Schädlingsbekämpfer, se sinn ee Bestäubungsinsekt, se sinn eng Aart Gesondheetspolice fir Kadaveren, se sinn eng Nahrungsquell fir aner Déieren, voilà dat mécht si einfach besonnesch, si hëllefen op ville Plazen."

Beim Service écologique wëll een d'Leit iwwer Harespelen opklären, sensibiliséieren a versichen, hinnen d'Angscht ewechzehuelen. Mat Koffermënz oder aneren Haushaltsmëttel kéim een op laang Dauer net géint Harespelen un. Fir se vu sech ewechzehalen, gëtt et eng méi effikass Léisung: „Wat mir do uroden a wat och ganz oft gutt funktionéiert, ass, wann ee souzesoen eng Oflenkfidderung mécht. Dat heescht, näischt aneres, dass een den Harespelen och ee klengen Teller mat Iesse fir si dohistellt. Do kann een zum Beispill e bëssen Hunneg mat e bësse Waasser méchen, also eppes Séisses, wou si eben ulackelt. An do wäert ee mierken, dass déi Harespele sech dorobber freeën, datt mat ze kréien a sech dann éischter do ophalen, dann hu si hiren Deel an et kann ee roueg um Dësch sëtze bleiwen", sou de Jérôme Morbé.

Eng gutt Opklärung hëlleft, fir Harespele besser ze verstoen an doropshi besser mat hinnen ëmzegoen. Wie bei sech doheem en Harespelsnascht huet, dee soll dat op kee Fall selwer ewechmaachen. Déi kleng Déiercher stinn nämlech ënner Naturschutz. Besteet allerdéngs eng Gefor fir de Mënsch duerch esou en Nascht, kann een dat vun engem Expert ëmsetze loossen.

Alleguer déi wichteg Informatioune kritt ee beim Service écologique oder bei Natur & Ëmwelt (Telefon: 290404-344).