Donieft huet d'Regierung e verstäerkten Asaz zu hirem Schutz ugekënnegt. Fir d'Déiereschutzorganisatioun WWF geet dëst awer net wäit genuch.

Heifir gouf vun der australescher Regierung e Projet ugekënnegt, dee prioritär d'Ausstierwe vun 110 besonnesch menacéierten Déieren- a Planzenaarte verhënneren an 20 Gebitter viru schiedlechen Aflëss schütze soll. Op d'mannst 30% vum australeschen Territoire sollen dobäi ënner Schutz gestallt ginn.

Nei op der Lescht vun de menacéierten Déierenaarte sinn ënner anerem de Parma-Wallaby, deen dacks Bëschbränn oder aneren Déieren zum Affer fält, eng liicht gëfteg Schlaangen-Aart aus dem Bundesstaat Queensland an een Heesprénger ouni Flilleken, deen och duerch Bëschbränn oder d'Dréchent menacéiert ass.

D'Ëmweltorganisatioun WWF huet vun der australescher Regierung nach méi staark Investitiounen an den Naturschutz gefuerdert. Et géif méi wéi 1.900 menacéiert Aarten am Land ginn, de Regierungsplang hätt nëmmen 110 "Gewënner" erausgepickt, heescht et vu WWF.