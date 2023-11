A Groussbritannien ginn ëmmer méi Hënn a Kazen ausgesat. Fir dëse weiderhi kënnen ze hëllefen, ass den Animal Rescue Centre vu Bristol erfinderesch ginn.

Nieft der Hausse un ausgesaten Déieren am Vereenegte Kinnekräich klammen och hei d'Inflatioun an d'Zënssätz an d'Luucht, wouduerch Immobilieprêten a Loyeren ëmmer méi deier ginn. Fir de finanzielle Schwieregkeeten entgéintzewierken organiséiert den Déiererettungszenter (ARC) vu Bristol Ufank Dezember eng "Gala vun de Schousshënn", wou Leinwänn, déi vun den Déieren aus dem Asyl gemoolt goufen, ënnert den Hummer kommen.

Fir hir Konschtwierker brauchen d'Muppen iwweregens kee Pinsel, eng effizient Schnuff a Patte ginn hei duer. Fir d'Pelznuesen dozou ze kréien, bei d'Toillen ze kommen, gëtt Kakuette-Botter oder Kéis op d'Leinwand geschmiert - eppes, wat d'Hënn zum Schnoffelen a Lecken ureegt. "Mir sträichen net-gëfteg Faarf op d'Leinwand, leeë 'Frischhaltefolie' driwwer a leeën dann hir Liblingsleckerlien drop", erkläert d'Jodie Bennett, Betreierin am Déierenasyl. Verschidde Muppe géingen och iwwer d'Toile lafen oder de ganze Kierper, fir ze molen, asetzen.

Et ass eng nei Aart vun abstrakter Konscht, déi sech net onbedéngt un déi klassesch Reegele vun der Kompositioun hält a vläicht och e bëssen onuerdentlech wierkt, ma hir Missioun ass méi wichteg ewéi d'Meenung vun de Kritiker.

A Groussbritannien ass d'Zuel un ausgesaten Déieren enorm geklommen, eleng vun Ufank des Joers bis Enn Oktober goungen iwwer 17.800 Meldung bei der Déiereschutzorganisatioun RSPCA an. Wann den Trend esou weiderfiert, rechent d'RSPCA esouguer bis Enn vum Joer mat méi wéi 21.500 gemellten Déieren, am Verglach mat enge 16.000 am Joer 2020.

"D'Leit kënne sech d'Veréscherung an d'Veterinärskäschten einfach net leeschten", erkläert d'Bee Lawson, Expert fir Déiereverhale beim ARC. An och d'Opfänkstatioune "platzen aus allen Néit, esou datt mir mat enger beispilloser Wanterkris konfrontéiert sinn", fäert den Dermot Murphy, Inspekter bei der RSPCA.

Donieft ass d'Molen och eng wierksam Therapie fir déi ausgesat Véierbeener, déi dacks traumatiséiert sinn, nodeems si vun hirer Besëtzer vernoléissegt goufen an eleng an ouni Fudder op der Strooss gelieft hunn.

Besonnesch beléift sinn d'Konschtwierker vum wäissen Husky "Major", déi fir bis zu 320 Pond bei der Auktioun versteet wäerte ginn - déi meescht Biller kaschte ronn 50 Pond. Ma och e Konschtwierk mam Titel "Burning Man", dee vun der Kaz "Cammie" gemoolt gouf, déi wärend enger Molsëtzung onerwaart opgedaucht ass. "Si huet Feierfaarwe benotzt, hir Liblingsfaarwen, well si e feieregt Weibchen ass", erkläert d'Jodie Bennett weider.

Si wier "immens houfereg" op dës Déieren. "Ech géing mir (hir Wierker) gären u meng Mauer hänken", betount d'Bennett. Vläicht hänken d'Konschtwierker vun den Déiere jo enges Daags an engem Musée zu London.