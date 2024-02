Nodeems eréischt leschte Sonndeg no iwwer 1 Joer Paus e Stéierkampf an der Stad organiséiert gouf, huet e Gericht déi ëmstridden Traditioun rëm verbueden.

Am Summer 2022 hat e mexikanescht Geriicht no enger Klo vun Déiereschützer Stéierkämpf provisoresch verbueden. Den ieweschte Geriichtshaff a Mexiko hat dës Decisioun awer am Dezember 2023 nees opgehuewen.

Leschte Sonndeg, den 28. Januar, gouf zu Mexiko-Stad an der "Plaza del Toro" nees den éischte Stéierkampf no annerhallwem Joer Paus organiséiert. Eng 41.000 Spectateure ware beim ëmstriddene Spektakel dobäi.

Dëse Mëttwoch huet eng Riichterin doropshin decidéiert, d'Kämpf provisoresch bis zu engem neie Rendez-vous um Geriicht de 7. Februar an der mexikanescher Haaptstad auszesetzen. Bei der Auditioun nächste Mëttwoch soll iwwer e méiglecht endgültegt Verbuet vun der ëmstriddener Traditioun geschwat ginn.

A véier vun 32 mexikanesche Provënze sinn d'Stéierkämpf scho verbueden. An och an anere Länner wéi Spuenien, Portugal a Brasilien gëtt ëmmer nees iwwer en endgültegt Verbuet debattéiert.