Nodeems zu Hermeskeil en doudege Fuuss fonnt gouf, deem d'Haut erofgezu gouf, huet Peta eng Belounung fir Hiweiser ausgesat. Och d'Police ermëttelt.

Wéi den Trierer Volksfreund schonn Ufank der Woch gemellt huet, hat eng Foussgängerin leschte Samschdeg en Déierekadaver laanscht e Spadséierwee an engem Bësch bei Hermeskeil fonnt, deem d'Haut erofgezu gi war.

Ufanks war et net sécher, ëm wéi een Déier et sech handelt a séier gouf am Internet spekuléiert, et wier de Kadaver vun engem Hond. Op Nofro vum Trierer Volksfreund hin huet d'Police awer erkläert, datt et sech beim doudegen Déier éischten Erkenntnisser vun den Ermëttler no ëm e Fuuss handelt, dee wuel professionell ëmbruecht gouf.

Hiweiser op de Responsabele géing et allerdéngs nach keng ginn. Dem aktuellen Ermëttlungsstand no geet d'Police dovun aus, "datt den Täter op d'mannst net an dësem Revéier erlaabt gejot huet", wéi de Police-Spriecher Uwe Konz dem Volksfreund erkläert huet. Weider géing een dovun ausgoen, datt d'Plaz, wou de Kadaver fonnt gouf, net d'Plaz ass, wou d'Déier ëmbruecht gouf. Warscheinlech huet de presuméierte Braconnier de Kadaver laanscht de Bëschwee zu Hermeskeil "entsuergt".

Deemno wier et manner d'Entdeckung vum Kadaver u sech, déi verdächteg schéngt, mä éischter d'Plaz laanscht de Wee. Eigentlech solle Jeeër an Däitschland, sou de Volksfreund, d'Kierper vun erluechten Déieren a speziell dofir virgesinn "Eliminatiounsanlagen" bréngen oder déif genuch gruewen, fir d'Iwwerdroung vu Krankheeten ze verhënneren.

Belounung vu Peta fir Hiweiser op den Täter

Nieft der Police, bei där sech Zeien ënnert der Nummer +49 6503 9151 10 melle kënnen, sicht och Peta Däitschland no Hiweiser, déi dozou féieren, den oder d'Täter ze verurteelen.

Wéi aus engem Schreiwes vun der Déiereschutzorganisatioun ervirgeet, setzt Peta eng Belounung an Héicht vun 1.000 Euro aus, fir de Fall ze klären. Melle kënnen Zeie sech hei per Telefon ënnert der Nummer +711 8605910 oder per Mail u whistleblower@peta.de. Dat Ganzt geet och anonym.

D'Déiereschützer weise sech schockéiert iwwer d'Entdeckung vum Déierekadaver. "En Déier ëmzebréngen, vu bannen ze botzen, em de Pelz erofzezéien an dann einfach am Bësch leien ze loossen, ass eng iwweraus häerzlos Dot", gëtt d'Lisa Bechtloff, Peta-Expertin fir Whistleblower-Meldungen.

"Mat eiser Belounung wëlle mir d'Sich no den Onbekannten ënnerstëtzen a Mënsche fir Iwwergrëff op Déiere sensibiliséieren. Wien en Déiere quäält, schreckt méiglecherweis och net viru weidere Gewaltdoten un aneren Déieren oder Mënschen zréck."

Wéi Peta an hirem Communiqué erkläert, ass Déierequälerei eng Strofdot a kann dem Paragraph 17 vum däitschen Déiereschutzgesetz no mat enger Geldstrof oder enger Prisongsstrof vu bis zu dräi Joer bestrooft ginn.