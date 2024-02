Déi nei Eidechsenaart gouf an engem Naturschutzgebitt an der Amazonas-Regioun am Norde vu Peru entdeckt.

D'Naturschutzautoritéit Sernanp huet matgedeelt, dass d'Reptil vun elo un de wëssenschaftlechen Numm "Enyalioides dickinsoni" wäert hunn, dat zu Éiere vum Paul Bruce Dickinson, dem Leadsänger vun der legendärer Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Wisou de Choix op deen Numm gefall ass, gouf net erkläert. Ënnert de Wëssenschaftler wäert et wuel deen een oder anere Fan vun der Band ginn. An der selwechter Regioun gouf eng zweet Aart entdeckt, déi den Numm "Enyalioides cyanocephalus" kritt huet.