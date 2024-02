Et ass fir déi éischte Kéier, dass eng "Spornammer", also eng Lapplandmësch, am Grand-Duché gesi gouf.

Normalerweis veriert sech dës Aart net op Lëtzebuerg. Eng méiglech Theorie wier, datt si vun der Küst duerch de staarke Stuerm déi lescht Wochen an d'Banneland gedréckt gouf a sech elo hei ausrout. Dono dierft et dann nees weider a Richtung Norde goen. An Europa iwwerwantert d'Lapplandmëscht deels a Frankräich an Däitschland, dat awer an der Küsteregioun. Déi aner Zäit fënnt ee se haaptsächlech a Schweden, Norwegen an dem nërdlechen Deel vu Russland. © Bob Bertemes