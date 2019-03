Avant de devenir le plus terrifiant des dinosaures, le T-Rex devait, comme toute créature, grandir.

Le musée américain d'histoire naturelle de New-York vient de lancer une exhibition de près d'un an et demi sur le plus terrifiant des dinosaures: le T-Rex. Et un des principaux points d'intérêt de l'exposition sont les représentations de ce qu'auraient été le grand lézard alors qu'il était encore petit.

D'après les représentations réalisées par l'artiste Zhao Chuang pour le musée, au début de sa vie, la bête était presque entièrement recouverte d'un duvet.

Ses bras sont déjà courts et grandiront beaucoup moins vite que le reste de son corps (jusqu'à 6m de haut et environ 12 m de long à l'âge adulte). Ce qui ne l'empêchera pas de devenir un tueur redoutable doté d'une très bonne vue et d'une excellente ouïe.