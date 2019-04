La blague dure depuis 1979: le village meurthe-et-mosellan d'Avril et la commune haut-marnaise de Poissons fêtent cette année leur 40 ans de jumelage!

Tout est parti d'un match de football. Dans les années 1970, les deux équipes d'Avril et de Poissons se sont rencontrées, à l'initiative d'une journaliste nancéienne, précise France 3 grand est. Quelques années plus tard, l'idée de jumeler les deux communes s'est concrétisée par l'intermédiaire des maires de l'époque: Daniel Ringenbach à Avril et Pierre Pion à Poissons.

Hier, dimanche 31 mars, les deux communes ont ainsi célébré leur 40 ans de jumelage. Pour l'occasion, une délégation avriloise s'est rendue chez les Picheneilles (les habitants de Poissons), pour échanger des cadeaux et forcément, des (bonnes) blagues.