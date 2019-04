La blague ne plaira pas à tout le monde: à quelques jours de la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones, une application propose de gâcher le plaisir de la découverte à vos contacts.

Les fans de la série Game of Thrones l'attendent depuis des mois: l'ultime et huitième saison commencera à être diffusée le 14 avril prochain. Et dans pareil cas, le "spoil" est l'ennemi numéro 1 des sérievores. En l'occurrence, les amoureux de cette saga médiéval-fantasy vont devoir redoubler de vigilance. Car des petits malins ont eu l'idée de créer une application, dont le but est de leur gâcher le plaisir en leur dévoilant des éléments forts de l'intrigue.

Nommée Spoiled.io, le service est payant: 0,99 dollars par spoil envoyé à n'importe quel numéro de téléphone, juste après la diffusion des épisodes aux États-Unis. Il est même possible de programmer un spoil pour chacun des six épisodes de la saison 8, pour 4,99 euros. C'est le site Business Insider qui a repéré cette application.

Pourquoi en parler? Pour prévenir les fans de la série de couper (non pas des têtes...) mais leur téléphone, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Ou la fin d'une amitié, à tout jamais.

UN SITE S'EN EST FAIT UNE SPÉCIALITÉ

Cette application n'est pas sans rappeler un site qui s'amuse, parfois en dévoilant des évidences et donc en se moquant de lui-même, à spoiler des films. "Et en fait à la fin" diffuse ainsi un spoil par image. On peut choisir de se gâcher le plaisir tout seul... et toujours celui de ses amis, seulement par Twitter ou Facebook.