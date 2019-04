Manger des aliments avec leur emballage: voici le défi dangereux auxquels s'adonnent certains adolescents.

Chaque mois ou presque, de nouveaux défis circulent sur les réseaux sociaux. Et le dernier en date n'est pas le plus intelligent qui soit. Le "Shell on challenge", qui est né aux Etats-Unis, consiste ainsi à se filmer en train de manger des fruits et légumes avec leur peau, mais aussi des aliments industriels avec leur emballage, notamment en plastique.

Sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Snapchat, les adolescents sont de plus en plus nombreux à relever ce nouveau défi.

Plusieurs vidéos les montrent en train de manger des fruits non épluchés, comme des bananes, ou des biscuits voire des chocolats encore empaquetés.

Des médecins ont alerté les internautes sur les dangers que représentent ce challenge. Selon leur épaisseur, la peau des fruits peut provoquer des étouffements même le fait d'en consommer est sans risque. Les emballages représentent bien plus de risques. C’est ce qu’indique le docteur Max Plitt au New York Post. "Manger du plastique peut être dangereux, précise le médecin. Le bisphénol A est connu pour influencer les hormones. Les substances chimiques contenues dans le PVC, comme le chlorure de vinyle, ont été associées à des cancers."