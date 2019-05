Qui a les pieds les plus "chic" du Grand-Duché? Un youtubeur a réalisé un concours pour répondre à cette question fondamentale. Voici son top 5.

C'est un Youtubeur qui a une conception plutôt originale des concours de beauté: un certain "Facetina" a publié hier une vidéo intitulée "Most Beautiful Feet - Luxembourg".

"Qui a les pieds les plus chic au Luxembourg", demande-t-il en description de la vidéo, en demandant aux internautes de voter pour leurs pieds favoris. Ou plutôt, devrait-il préciser, leurs pieds "féminins" favoris, puisque ce concours international est exclusivement féminin. Niveau parité, ce n'est pas encore le pied...

UN CONCOURS INTERNATIONAL

La vidéo présente donc un top5 de Luxembourgeoises, avec leurs portraits, mais aussi, évidemment, la photo de leurs pieds et la taille de ces derniers. Sans surprise, ce sont des personnalités connues: Vicky Krieps, Désirée Nosbusch, Sunnyi Melles, Marianne Bourg et Mandy Minella. On vous laisse découvrir quel pied monte sur la plus haute marche du podium.

Un classement à ne pas prendre trop au sérieux donc, tout comme ce Youtubeur qui semble s'être fait une spécialité de ce genre de "top" très lucratifs sur Youtube. Il précise d'ailleurs que les plus beaux pieds luxembourgeois participeront "à un tournoi international" pour élire les plus beaux pieds du monde. Sur sa page Youtube, on trouve ainsi des classements similaires dans de nombreux pays. Si vous souhaitez soutenir les "plus beaux pieds" luxembourgeois, vous savez donc ce qui vous reste à faire...