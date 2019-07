Ravagé par les flammes en mai 2018, le quartier scandinave et ses attractions ont été intégralement reconstruits à Europa-Park.

Treize mois après un violent incendie qui avait ravagé une grande partie du quartier scandinave d'Europa-Park, les maisons aux façades colorées, les restaurants et les attractions renaissent de leurs cendres.

Le parc de loisirs allemand, situé à Rust et récompensé presque chaque année pour la qualité de ses attractions, a annoncé ce mardi 23 juillet la réouverture du quartier. Les visiteurs retrouvent ainsi le bateau-balançoire "Vindjammer" et les bouées géantes du "Fjord Rafting", deux attractions phares. Le point photo avec le requin est aussi de retour.

Totalement détruite dans l'incendie, l'attraction familiale "Les Pirates de Batavia" sera reconstruite d'ici 2020 dans le quartier hollandais, lieu où s'était déclaré l'incendie. Elle proposait un voyage en barque dans la "grotte des pirates" et sa reconstruction -remise en cause par les patrons du parc- avait été réclamée par les visiteurs via une pétition.

Pour se restaurer, un restaurant (le "Fjord restaurant"), un glacier ("Is Huset") et un snack (le "Fiskehuset") ont été reconstruits. Au menu évidemment, des spécialités venues du Grand Nord le plus souvent à base de poisson. Deux boutiques ont également retrouvé leur place.

Reconstruit en 13 mois, le quartier scandinave s'étend sur 3.200 m² et a mobilisé 100 ouvriers simultanément sur le chantier. Cela a représenté plus de 350.000 heures de travail, indique Europa-Park. 50 employés y travaillent dont 27 pour la restauration, 10 pour les boutiques, six pour les attractions, cinq pour les jeux et trois pour l’entretien, précise encore le parc.

Dès l’automne, une nouvelle attraction familiale ouvrira ses portes. Il s'agit de "Snorri Touren", qui va proposer un parcours thématique multimédia vers la "mystérieuse" île de "Rulantica". Mystérieuse, pas tant que ça puisque l'on sait que le nouveau parc aquatique d'Europa-Park, qui s'annonce très spectaculaire, porte ce nom. Les portes de "Rulantica" ouvriront le 28 novembre prochain.