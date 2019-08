Un Espagnol a cru malin de se filmer en train de jeter un frigo dans la nature. Mauvaise idée: la justice l'a retrouvé et ne lui a pas fait de cadeaux...

Sur une vidéo diffusée par l'Obs, on voit cet Espagnol jeter un réfrigérateur dans un ravin, visiblement fier de son geste: "Allez, on va recycler ça!" l'entend-on ironiser. Tellement fier qu'il partagera cette vidéo sur les réseaux sociaux.

La Guardia Civil espagnole n'a donc pas eu à chercher loin pour retrouver l'homme qui, comble de tout, travaillait dans un centre de gestion des déchets! Et la peine qu'elle lui a infligé devrait faire réfléchir les pollueurs: elle l'a obligé à remonter ce frigo et l'a filmé. Un second moment de gloire, bien moins drôle. Sur la vidéo, on le voit peiner pour remonter l'encombrant appareil, à l'aide d'une sangle et d'un camarade...

A raíz del vídeo del lanzamiento de un frigorífico el #SEPRONA de Almería ha levantado acta a la empresa de residuos implicada en los hechos porque carecía de justificantes de eliminación desde hace 10 años y continúa la investigación por si existiera un delito medioambiental. pic.twitter.com/4SHP1TQ314 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 31, 2019

La sanction ne s'arrête pas là puisque la justice a condamné l'homme à une lourde amende de 45.000 euros, et il a logiquement perdu son emploi dans le centre de déchets.

Rappelons que les réfrigérateurs font parti des appareils électroménagers les plus polluants. Ils contiennent en effet des gaz réfrigérants particulièrement nocifs pour l'environnement.