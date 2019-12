Les noms de famille viennent généralement de noms de métier, de lieu ou de caractères.

"Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin" dit un proverbe. Et en effet, Martin est le nom de famille le plus courant en France. C'est ce que nous apprend un article de Netcredit qui recense les patronymes les plus courants dans le monde.

Pour Luxembourg, le nom de famille le plus courant est Schmit, suivi de Muller, Weber, Wagner et Hoffmann.

En général, les étymologies des noms de famille se divisent en cinq catégories différentes: profession, description personnelle, toponymique (à partir d’un nom de lieu), patronyme (à partir du nom d’un père ou d’un ancêtre) et noms désignant un patronage.

Comparés au reste du monde, les Européens ont beaucoup plus de chances d’avoir un nom lié au travail d’un ancêtre. Ainsi, Schmit, provient du moyen allemand "smit", qui signifie "forgeron". Müller est le nom de famille le plus répandu en Allemagne et en Suisse et est un nom professionnel pour un meunier.

Le Schmit luxembourgeois est à rapprocher du Smith anglo-saxon qui est le nom le plus répandu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada ou en Australie.

Le nom le plus courant au Portugal est Silva et il apparaît en 12e position dans la liste au Luxembourg et le premier qui n'est pas d'origine germanique.

Si Martin, Bernard et Durand sont les plus communs en France, Peeters, Janssens et Maes sont en tête en Belgique.

Wang, patronyme le plus répandu au monde

Le classement planétaire est logiquement dominé, au vue de la répartition de la population mondiale, par les noms de famille d'origine asiatique. Le patronyme Wang est le plus commun sur le globe. Il est porté par 74,8 millions de Chinois (5,47% de la population du pays), sur les 76,5 millions de Wang recensés mondialement.

Viennent ensuite les noms de famille Devi (69,3 millions dans le monde, dont 69,2 en Inde, ce qui représente 5,54% des Indiens) et Zhang (68,3 millions au niveau mondial, dont 67,7 Chinois, soit 4,96% de la population chinoise).