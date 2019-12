Si si, la question est très sérieuse, et elle fait d'ailleurs débat dans certains pays européens: est-ce qu'il faut interdire aux chats domestiques de sortir, en raison de leur "dangerosité"?

Aux Pays-Bas, deux juristes ont lancé un débat qui pourrait faire sourire. Et pourtant, c'est très sérieux: s'appuyant sur le droit européen, ils affirment que les chats ne devraient pas avoir le droit de sortir du domicile de leurs maîtres, car ils sont dangereux pour la biodiversité.

La question fait grand bruit aux Pays-Bas, où un article publié sur le Journal of Environmental Law démontre que les chats menacent quelques 370 espèces aux Pays-Bas (principalement des oiseaux).



Or, selon les deux juristes qui ont écrit cette publication, Arie Trouwborst et Han Somsen, les pays ont l'obligation légale de protéger la faune en vertu de la directive européenne sur les oiseaux et l'habitat. Il serait donc illégal d'autoriser les chats à errer et à tuer. "Si vous voulez poursuivre le gouvernement néerlandais devant les tribunaux pour avoir négligé son obligation légale, vous avez de bonnes chances de gagner ", ajoutent même les deux hommes.

Selon eux, 140 millions d'animaux sont tués par les chats aux Pays-Bas ( oiseaux, chauves-souris, reptiles, poissons...), sachant que le pays compte entre 2 et 3 millions de chats dont 10 000 errants.

Si le droit européen était appliqué scrupuleusement, les félins pourraient être privés de leur menu préféré: les oiseaux!

LE LUXEMBOURG CONCERNÉ

Si les conclusions s'avéraient exactes, le droit européen devrait s'appliquer partout dans l'UE, y compris donc en France et au Luxembourg. Ils insistent: " Les dommages environnementaux sont trop importants pour continuer à faire une exception légale pour le chat domestique".



En France, la Voix du Nord affirme que 13.5 millions de chats seraient concernés, précisant que 75 millions d'oiseaux seraient morts à cause de nos félins selon les chiffres de la Ligue de protection des oiseaux.

Mais comme le rapporte France 3, la Commission européenne ne semble pas pressé de donner suite et ne compte pas demander aux propriétaires de chats de laisser leurs animaux domestiques en laisse. "Selon nos informations, les chats ne représentent pas la plus grande menace pour la biodiversité", peut-on lire sur le twitter du bureau néerlandais de l'UE.