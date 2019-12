Attention, humour à la française: durant la cultissime émission Burger Quiz, Alain Chabat et ses complices ont rendu un drôle d'hommage à Gérard Darmon... en faisant un clin d'oeil au Luxembourg!

Scène surréaliste durant l'émission Burger Quiz de ce 4 décembre: Alain Chabat entouré de Jean-Paul Rouve, Djimo ou encore Édouard Baer, pour rendre hommage à leur ami commun... Gérard Darmon, "disparu" depuis 10 ans.

Durant près d'une demi-heure, chacun y est allé de sa petite anecdote sur l'acteur... qui se porte comme un charme évidemment.

Mais cela ne s'arrête pas là puisqu'Alain Chabat incite les spectacteurs à donner à une certaine "Fondation Gérard Darmon", dont voici le lien vers le site web.

La suite est du Alain Chabat tout craché: "Toute l’année, partout en France, la Fondation Gérard Darmon intervient sur le terrain. C’est pour répondre aux besoins de chacun et en particulier aux nôtres, que la Fondation Gérard Darmon s’engage au quotidien. Et si vous pensez que 100€ par-ci par-là ne sont pas grand chose, ils nous sont pourtant d’une grande aide et d’une grande utilité. La Fondation Gérard Darmon a besoin de vous. Et de vous aussi. Parlez-en autour de vous. Mais surtout, donnez."

"LE SYSTÈME FISCAL AVANTAGEUX DU LUXEMBOURG"

Vous pouvez ainsi donner de l'argent une fois / chaque mois / tout votre argent. "Les mots c’est bien. Les euros c’est mieux" ajoute le site web.

Et devinez où se trouve le siège social de la Fondation Gérard Darmon? Bingo, au Grand-Duché, au 14 boulevard Royal à Luxembourg. Adresse qui correspond aussi à celle... de la Banque de Luxembourg.

Pourquoi s'être installé au Luxembourg? Parce qu'il vaut mieux en rire, conclut le site: "Grâce à son système fiscal avantageux, le Luxembourg nous permet d’utiliser vos dons de manière optimale. En revanche, le système de santé Luxembourgeois est moins performant et plus onéreux et se faire soigner en France reste toujours plus intéressant. Ça n’a pas de rapport avec la Fondation mais on vous le dit juste. Donc, donnez."