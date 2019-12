Un tracteur de compétition a battu le record du monde de vitesse en dépassant les 245 km/h.

Pas sûr que ça ait vraiment de l'utilité dans les champs de maïs. Toujours est-il qu'un tracteur a battu le record du monde de vitesse avec une pointe à plus de 245 km/h, rapporte BFM-TV. Il s'agit d'un modèle modifié Fastrac du constructeur britannique JCB, dont le moteur diesel de 7,5 litres délivre 1000 chevaux. Le test s'est déroulé en novembre dernier et au volant du bolide agricole se trouvait un pilote anglais chevronné: Guy Martin, déjà détenteur du record de vitesse en luge (134 km/h) et en moto dans le célèbre "mur de la mort" (125,77 km/h).

Ce tracteur est une version améliorée du Fastrac, dont la vitesse est d'ordinaire limitée à 65 km/h. Derrière ces performances hors du commun, on retrouve les équipes de Williams Advanced Engineering, qui ont également allégé le véhicule et amélioré son profil aérodynamique.